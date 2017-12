Volks faz recall de Audi A3 e Golf A Volkswagen e a Audi estão convocando proprietários do Golf e do Audi A3 produzidos na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, para inspeção e possível substituição de um braço da suspensão dianteira. O fornecedor da peça é a multinacional Krupp-Presta, que também tem fábrica em São José dos Pinhais. Segundo comunicado da Volks, foi constatado que, em algumas peças, a solda de um dos elementos de fixação pode estar incompleta. O problema pode levar à soltura da peça. Segundo a empresa, o defeito se manifesta de forma progressiva, causando ruído, mas pode alterar o controle direcional do carro. Ele teria sido detectado em testes internos e por concessionárias. A assessoria de imprensa da Volks informou que não há registro de acidentes em decorrência do problema. Serão inspecionados 28 mil veículos, a metade deles vendida no exterior. Os proprietários serão informados por carta e deverão marcar dia e hora para atendimento com as concessionárias. Os carros possivelmente afetados pelo problema são os seguintes: Golf - chassis Y4025404 a Y4040819 e 14000079 a 14008605; Audi A3 - chassis Y4002249 a Y4006161 e 14000011 a 14000018. Telefones de atendimento ao consumidor: Volkswagen do Brasil - 0800 195-775 e Audi - 11+3611-1299.