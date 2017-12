Volks inicia transferência de funcionários para Autovisão O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que a direção da Volkswagen inicia, às 14 horas, a entrega das cartas aos funcionários que serão afastados da montadora e transferidos para a Autovisão, a empresa que vai buscar novas atividades para os 3.933 trabalhadores que serão informados da transferência. A empresa informou ainda que serão transferidos 1.900 funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo, 1.800 de Taubaté e 233 de Resende (RJ) e São José dos Pinhais (PR). Inicialmente a direção da Volks informou que seriam envolvidos no processo trabalhadores de São Bernardo e Taubaté. O vice-presidente da montadora, João Rached, também havia garantido, na semana passada, que as transferências seriam voluntárias. O Sindicato pretende recolher todas as cartas que forem entregues hoje e devolvê-las à empresa.