Volks: metalúrgicos discutem financiamento aprovado com o BNDES Em reunião realizada nesta quarta-feira em Brasília, dirigentes sindicais conversaram com o presidente do BNDES, Demian Fiocca, sobre o empréstimo autorizado para a Volkswagen do Brasil. O BNDES aprovou financiamento de R$ 497,1 milhões para a Volks em abril deste ano, mas o dinheiro ainda não foi liberado.Os recursos correspondem a 54% dos investimentos de um total de R$ 920,9 milhões realizados pela empresa nos últimos tempos. A montadora não comentou o caso. Segundo fontes, o crédito será usado para cobrir aportes já realizados entre o fim de 2004 e o final do ano passado. Os investimentos foram feitos na produção dos veículos Fox, CrossFox e no Gol Geração 4 (incluindo a preparação do Fox para exportação à Europa). Participaram da reunião José Lopez Feijó (presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), Valmir Marques (presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté) e Eric Pereira (diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos). Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pediu que o BNDES "faça uma fiscalização rigorosa" antes de liberar o dinheiro, alegando que o contrato de empréstimo impede demissões em projetos financiados pelo banco. O projeto de reestruturação que está sendo discutido com os sindicatos foi anunciado depois de realizados os investimentos. Segundo o sindicato, serão cortados entre 4 mil e 6 mil empregos até 2008.