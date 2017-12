Volks não sabe se renovará contrato com presidente O presidente do conselho supervisor da Volskwagen, Ferdinand Piech, afirmou à edição européia do The Wall Street Journal que o maior grupo automobilístico europeu não sabe se renovará o contrato de seu presidente executivo, Bernd Pischetrieder. Segundo Piech, ele e os representantes do conselho votarão para que Pischtersrieder continue à frente da companhia, porém, a oposição dos representantes dos trabalhadores - que ocupam metade dos postos do órgão - provavelmente terão atitude contrária. Uma votação sobre o futuro de Pischetsrieder poderia acontecer em abril, imediatamente antes da assembléia anual de acionistas do grupo. Lucros Pischetsrieder, ex-presidente executivo da BMW AG, foi nomeado em 2002 para seu posto atual. O excesso de despesas, a fraqueza do dólar e outros problemas diminuíram fortemente os lucros da Volkswagen desde o recorde de 2,9 bilhões de euros de receita líquida registrado em 2001, lembra o The Wall Street Journal. No entanto, o grupo alemão mostrou sinais de recuperação e anunciou que sua receita líquida chegou a 1,12 bilhão de euros no ano passado, contra 697 milhões de euros em 2004.