Volks planeja investimento de 400 milhões de euros em fábrica na Índia A fabricante de automóveis Volkswagen vem causando polêmica no Brasil com a ameaça de fechamento de sua fábrica em São Bernardo do Campo e o número alto de demissões. Apesar da crise, porém, a montadora planeja investir 400 milhões de euros na construção de uma nova fábrica na Índia, segundo publica nesta quinta-feira a revista alemã Spiegel. As vendas de automóveis no país estão em constante crescimento, mas as altas tarifas de importação impedem que as empresas européias entrem no mercado. Assim, a montadora alemã quer construir uma fábrica indiana, driblando, assim, as taxas exorbitantes. Segundo a Spiegel, a decisão final só será conhecida na próxima reunião da diretoria da Volks, em setembro. A ação, porém, promete gerar controvérsia, já que a crise da montadora não se limita ao Brasil. De acordo com a revista, todas as fábricas européias da Volks operam abaixo da capacidade e a empresa está considerando o fechamento de instalações na Espanha e Bélgica. A Índia é o segundo maior mercado em crescimento, ficando atrás apenas da China. O plano é que a fábrica seja usada para criara carros especificamente para o mercado doméstico.