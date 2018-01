Volks reajustará preços dos veículos em até 2% A Volkswagen do Brasil reajustará os preços de seus veículos em até 2% nos próximos dias. A informação é do presidente da montadora, Herbert Demel. O executivo atribuiu o reajuste à alta do dólar e à elevação do custo de matérias-primas utilizadas na produção. "O mercado nunca quer aumento, mas os custos sempre sobem", justificou Demel. Apesar da nova tendência de lançamentos de veículos monovolumes no mercado brasileiro, a exemplo dos modelos Scenic (Renault), Zafira (General Motors) e Picasso (Citroën), o presidente da Volks informou que a montadora não pretende lançar uma minivan no mercado brasileiro nos próximos anos. Para 2002, a Volks programa o lançamento da nova família de veículos PQ24.