Volks reduz juros de financiamento O Banco Volkswagen reduziu os juros mensais praticados no financiamento dos modelos da marca. A queda foi de 2,14% para 1,99% em prazos de até 36 meses e entrada de 50% do valor do veículo. A montadora é a última entre as quatro maiores do setor a operar com a taxa de 1,99%, que já vinha sendo adotada pelas suas concorrentes, antes mesmo da última redução da taxa básica anunciada pelo Banco Central (BC), na quarta-feira. Para financiamentos em até 36 vezes e entrada de 20% do valor do carro, o juro baixou de 2,3% para 2,15% ao mês. Entre as montadoras, a Fiat é a que atualmente tem a menor taxa, de 1,95% para todos os modelos da marca financiados por prazo de até três anos.