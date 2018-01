Volks também eleva juros do financiamento Depois da General Motors, da Fiat e da Ford, a Volkswagen anunciou hoje o aumento das taxas de juros do Banco Volks para o financiamento de veículos da marca. A taxa mínima - que vigora nos planos de 1 a 36 meses, com entrada de 50% - passou de 1,85% para 1,99% ao mês. A taxa no parcelamento de 1 a 36 meses, com entrada de 35% a 49%, subiu de 1,89% para 2,04%. O banco elevou de 1,95% para 2,09% ao mês os juros nos planos de 1 a 24 meses, com entrada entre 20% e 34%, e no parcelamento de 25 a 36 meses, com entrada entre 25% e 34%. O Banco Ford aumentou ontem sua taxa mínima de juros para financiamento de veículos da marca, de 1,79% para 1,99% ao mês. O Banco GM anunciou na terça-feira a elevação dos juros, de 1,89% para 1,99% ao mês, em média. No mesmo dia, o Banco Fiat aumentou as taxas mínimas de 1,88% para 1,99% ao mês. A alta dos juros, de acordo com as financeiras das montadoras, é motivada pelo aumento da taxa básica de juros - Selic - de 15,25% para 15,75% ao ano na semana passada.