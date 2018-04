Volkswagen antecipa férias coletivas para 8 de dezembro A Volkswagen vai dar férias coletivas de 8 de dezembro até 5 de janeiro de 2009 para pelo menos 3 mil funcionários da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo. O comunicado aos trabalhadores foi feito no início da noite de ontem. Até então, a parada da produção ocorreria apenas entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, período que estava acordado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que foi compensado pelos trabalhadores. Até as 23h de ontem, no entanto, a empresa não havia anunciado oficialmente a medida. Os primeiros a sair de férias serão os 3 mil trabalhadores da linha NF, que produz o novo Gol. A partir do dia 10, a paralisação será para os trabalhadores das linhas do Gol Geração 4, Parati, Saveiro e a produção de motores e câmbio. A linha da Kombi é a última a sair de folga, apenas no dia 19. Segundo o diretor do sindicato Francisco Duarte de Lima, o Alemão, os 12 dias de folga a mais na montadora serão descontados das férias do metalúrgicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.