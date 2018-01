Volkswagen corta mais de 7,8 mil empregos na Alemanha A Volkswagen eliminou mais de 7,8 mil postos de trabalho nas fábricas do oeste da Alemanha em 2006, em estratégia para reduzir os custos mais altos da indústria automotiva mundial, disse um executivo do grupo ao jornal Wolfsburguer Allgemeine Zeitung, nesta quarta-feira. "A redução no oeste da Europa inclui o corte a médio prazo de 20 mil empregos na Alemanha", disse o diretor de Recursos Humanos, Horst Neumann, ao jornal. "Já estão em 7.835 (os cortes de vagas) este ano, dos quais 3.648 foram em Wolfsburg", acrescentou o executivo, referindo-se à principal fábrica alemã da empresa. Representantes da Volkswagen não comentaram o assunto.