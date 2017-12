Volkswagen demitirá 25% de seu quadro de funcionários no Brasil A Volkswagen anuncia hoje a demissão de 6 mil trabalhadores nas fábricas do Brasil. Os cortes deverão ocorrer num prazo de dois anos. Com as demissões, a montadora alemã que hoje detém 22,3% de participação no mercado brasileiro de veículos vai enxugar seu quadro de funcionários, atualmente de 24 mil pessoas, em 25%. Um dos motivos alegados pela empresa é a valorização do real frente ao dólar e ao euro, o que teria prejudicado as exportações do grupo, principalmente do modelo Fox, fabricando em São Bernardo do Campo exclusivamente para exportação. Às 15 horas, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza assembléia nos portões da fábrica da via Anchieta para votar ações contra a decisão da Volks. Em Taubaté, a assembléia será às 14h30.