Volkswagen espera voltar a obter lucro na China em 2006 A Volkswagen espera voltar a obter lucro na China em 2006 após as perdas do ano passado, as primeiras registradas durante as duas décadas da companhia no país, informou nesta quarta-feira o jornal Xangai Daily. Este ano, a Volkswagen - maior fabricante automobilístico estrangeiro na China - espera obter lucro de US$ 94 milhões, graças ao lançamento de novos modelos e de uma redução nos preços, segundo o presidente do grupo alemão para a China, Winfried Vahland. A automobilística, cuja produção na China acontece através de duas empresas mistas - com a Corporação Industrial do Automóvel de Xangai (SAIC) e com a fabricante chinesa FAW, planeja lançar 14 modelos novos no país até 2009, e vender cerca de 600 mil veículos durante 2006. A parte do mercado chinês nas mãos da Volkswagen, que estava no país há pouco mais de duas décadas até a chegada dos seus concorrentes internacionais nos últimos anos, caiu em até 17,3% em 2005, quando suas vendas somaram 570.876 veículos, 12% a menos que em 2004. No entanto, "em 2006 não apenas estabilizamos nossa cota de mercado, mas, graças à introdução de novos modelos, também aumentamos ligeiramente", afirmou Vahland. "Esperamos obter lucro durante todo o ano".