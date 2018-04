Volkswagen faz recall de Gol, Golf, Voyage, SpaceFox e Polo

A Volkswagen convocou nesta segunda-feira, 24, os proprietários dos veículos Gol G4, Polo Hatch, Golf, SpaceFox, Novo Gol e Voyage, equipados com faróis de neblina de série, a comparecerem a uma concessionária para verificação e, se necessário, substituição da lanterna traseira esquerda. No comunicado, a empresa afirma ter constatado a possibilidade de equívocos na montagem da lanterna traseira esquerda dos veículos equipados com o item de série, nos quais a lente da luz de neblina é branca em vez de vermelha. Segundo nota do Procon-SP, a luz de neblina traseira ligada pode confundir os motoristas que trafegam atrás do veículo, causando a falsa impressão de que está sendo realizada uma manobra em marcha a ré e, eventualmente, causar acidentes. A Volkswagem enviará cartas aos proprietários dos veículos envolvidos e disponibiliza o telefone (0800 019 5775) e o site para mais esclarecimentos. Veja abaixo os modelos e chassis envolvidos: Gol G4 2006 a 2009: 6P 000001 a 9P 089713 e 6T 000001 a 9T 124539 Polo Hatch 2007 a 2009: 7P 000001 a 9P 025614 Golf 2008 e 2009: 84 000001 a 94 015426 SpaceFox 2006 a 2009: 6A 000001 a 9A 324240 Novo Gol 2009: P 000001 a 9P 033973 e 9T 000001 a 9T 153456 Voyage 2009: 9T 000001 a 9T 153085