Volkswagen registra queda de 56% no lucro

BERLIM - A Volkswagen divulgou nesta quinta-feira, 28, que teve queda anual de 56% no lucro após impostos do segundo trimestre, a € 1,2 bilhão (US$ 1,33 bilhão). A montadora alemã continua absorvendo os crescentes custos financeiros do escândalo que envolveu testes fraudulentos de emissões de poluentes em seus veículos. Por outro lado, a receita cresceu 1,7% na mesma comparação, a 56,9 bilhões de euros.

Já os ganhos antes de juros, impostos e itens extraordinários subiram quase 20%, a 4,4 bilhões de euros, como a Volkswagen adiantou no último dia 20. Mas o Ebit, ou lucro operacional, caiu pela metade, a 1,9 bilhão de euros, em função de despesas de 2,5 bilhões de euros relacionadas principalmente ao escândalo.

Por volta das 6h10 (de Brasília), as ações da Volkswagen caíam quase 2% na Bolsa de Frankfurt./DOW JONES NEWSWIRES