Volks suspende a venda de 4 mil novos carros a diesel no Reino Unido

A Volkswagen suspendeu a venda de 4 mil novos carros a diesel no Reino Unido que podem ter sido equipados com softwares para burlar testes de emissão de poluentes, disse uma porta-voz da companhia nesta quinta-feira. "É uma medida temporária e os veículos serão colocados de novo à venda assim que o conserto for identificado", afirmou a funcionária.

A suspensão envolve veículos de várias marcas da Volkswagen. Além da própria Volks, há modelos Skoda, Seat e Audi. "É cerca de 3% do estoque da VW no Reino Unido, mas continuaremos a vender novos carros com a tecnologia mais recente que não foram afetados", disse a porta-voz.

Na quarta-feira, a Volkswagen informou que cerca de 1,2 milhão de veículos vendidos no Reino Unido tinham o software que burlava testes de emissão. Segundo a montadora, no mundo cerca de 11 milhões de veículos possuem esse software.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Dow Jones Newswires)