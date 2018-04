Volkswagen terá carro elétrico em 2013

A montadora alemã Volkswagen informou ontem que pretende colocar no mercado seus primeiros carros elétricos em 2013. Em discurso feito aos funcionários da empresa e distribuído à imprensa, o presidente da Volkswagen, Martin Winterkorn, fez críticas à indústria automobilística alemã em geral por não ter investido o suficiente em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos. "A indústria automobilística alemã não trabalhou o suficiente para desenvolver a tecnologia elétrica", disse. De acordo com Winterkorn, a tecnologia desenvolvida pela empresa será colocada na nova linha de microcarros da empresa, chamada Up. "Isso terá uma significativa influência no futuro da mobilidade individual", disse o executivo sobre os carros elétricos. A novidade que a Volks quer apresentar, disse ele, é uma bateria que não precise ser carregada por mais de duas horas. Além disso, segundo ele, a montadora também planeja oferecer uma ampla variedade de veículos elétricos dentro de 10 anos. VENDAS Winterkorn disse também que as vendas de veículos da empresa subiram cerca de 6% em junho em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, no entanto, as vendas caíram 5,1% em comparação a igual período do ano passado, em meio à queda de 18% no mercado automotivo global, disse o executivo, durante conferência em Munique. "Para nós, isso não é motivo de euforia... Mas uma confirmação de que estamos no caminho certo com a nossa estratégia", afirmou. A Volkswagen é uma das maiores beneficiárias dos incentivos dos governos em diversos países, incluindo na Alemanha, para trocar os veículos antigos que consumiam muita gasolina por novos veículos mais eficientes em combustível. A montadora espera que o mercado geral totalize 47 milhões de vendas de veículos em 2009, acrescentou Winterkorn.