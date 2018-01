Volks vai encerrar o 3° turno na fábrica de São Bernardo do Campo

A Volkswagen vai encerrar o terceiro turno na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) no próximo dia 6. Nesse turno, trabalham cerca de 1,8 mil operários nas linhas dos modelos Gol e Saveiro, segundo o Sindicato do Metalúrgicos do ABC. A entidade ainda negocia com a empresa o que fará com esses funcionários. Parte deles deverá ter os contratos suspensos temporariamente (lay-off). O número de pessoas que será envolvida ainda está sendo avaliado.

O Sindicato quer que a direção da Volkswagen aguarde a publicação da Medida Provisória (MP) do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) antes de tomar uma decisão. O programa é esperado para os próximos dias e deverá permitir a redução da jornada de trabalho e dos salários em até 30% para evitar demissões. Dessa redução salarial, 15% será bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Pela manhã desta quarta-feira, o presidente da Volkswagen, David Powels, informou durante evento na fábrica de motores em São Carlos (SP) que a companhia não vê possibilidade de continuar com três turnos de fabricação na unidade do ABC, mas disse que a data de encerramento não estava definida. Disse ainda que, para evitar demissões, a companhia vai usar "todas as ferramentas possíveis" e fez defesa do PPE.