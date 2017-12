Volkswagen vai investir US$ 200 milhões na Argentina A Volkswagen Argentina investirá cerca de US$ 200 milhões (600 milhões de pesos) em suas duas fábricas de Córdoba e de General Pacheco, província de Buenos Aires, durante os próximos três anos. O anúncio foi feito por Viktor Klima, ex-primeiro ministro da Áustria e atual presidente da companhia no país. O executivo afirmou que toda a indústria automotiva prevê vender 150 mil automóveis este ano, na Argentina. Klima fez um balanço positivo de 2003 e disse que "este ano foi uma surpresa positiva". Para o presidente da Volks Argentina, os números de 2003 são um "passo muito bom para o crescimento nos próximos anos". Dos 600 milhões de pesos que a montadora destinará à Argentina, 100 milhões serão desembolsados em 2004 para ambas fábricas. A Volkswagen faturou este ano US$ 550 milhões na Argentina, com um lucro operativo (sem considerar a dívida) de US$ 40 milhões.