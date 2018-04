Volkswagen vai pagar 8 bilhões pela Porche O A Volkswagen está se preparando para comprar integralmente a empresa automobilística Porsche, famosa pela produção de carros esportivos. De acordo com informações da revista alemã Der Spiegel, a companhia irá pagar 8 bilhões (o equivalente a US$ 11,2 bilhões)pela Porsche Automobil Holding, em uma operação dividida em duas etapas. A Volks também está considerando adquirir a rede de revenda da Porsche, avaliada em 3 bilhões.Ainda de acordo com a revista, as famílias Porsche e Piech, acionistas da Porsche, ficariam com 50% das ações da companhia criada com a fusão.