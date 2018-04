Volkswagen vence a disputa com a Porsche

Mais um capítulo, agora decisivo, na atribulada história da família Porsche culminou ontem com a demissão do presidente da tradicional fabricante alemã de carros de luxo, Wendelin Wiedeking. A decisão libera o caminho para uma fusão com a Volkswagen, numa reviravolta em relação aos planos anunciados no ano passado, quando ele tentou comprar a Volkswagen, de porte 15 vezes maior. Na época, o episódio foi comparado à lenda de Davi e Golias. Volkswagen e Porsche deverão ter suas operações totalmente consolidadas em meados de 2011, disse Christian Wulff, primeiro ministro do Estado alemão da Baixa Saxônia, segundo maior acionista da VW. O novo grupo vai empregar 378 mil pessoas e, com dez marcas sob seu guarda-chuva, poderá tornar-se o maior fabricante mundial de carros. No ano passado, a Volkswagen vendeu 6,2 milhões de veículos e a Porsche, 98,6 mil. Somadas, registraram 15,2 bilhões de euros de lucro (antes dos impostos). Ao tentar ampliar sua fatia de 51% para 75% das ações da VW, a Porsche foi atropelada pela crise mundial e acumulou dívida de 10 bilhões de euros. Foi obrigada a abandonar os planos no início do ano e negociar uma fusão. Desacordos entre as famílias e as empresas sobre como estruturar o acordo atrasaram as negociações. Para melhorar sua posição nas negociações, a Porsche fará uma ampliação de capital de 5 bilhões de euros. O projeto prevê integrar completamente a Porsche dentro da VW e reforçar sua estrutura financeira para garantir um mínimo de independência. A revista alemã Der Spiegel cita que as duas marcas são totalmente diferentes. "A Porsche vende sonhos, enquanto a Volkswagen vende realidade. Porsche é um ícone de exclusividade, enquanto a Volkswagen produz veículos para a massa." A VW vai comprar progressivamente as atividades da Porsche, assumindo suas dívidas, e a marca conviverá com as demais do grupo, como Audi, Seat e Skoda. Além disso, o Qatar, país do Golfo Pérsico, deve adquirir um pacote de derivativos financeiros, controlando 17% das ações do grupo. Wiedeking, no cargo por 17 anos, opunha-se à venda da Porsche para a VW e entrou em confronto com Ferdinand Piëch, presidente do conselho da Volks, neto do fundador do grupo, Ferdinand Porsche, o criador do Fusca, nos anos 30. Após a 2ª Guerra Mundial, seu filho Ferry montou uma empresa própria, que se tornou a Porsche. A filha Louise casou-se com Anton Piëch, um advogado austríaco. Ao longo das décadas, os dois clãs se envolveram em diversas disputas por poder, dinheiro e até mulheres. Nos anos 90, Wiedeking salvou a Porsche de uma quase bancarrota, transformando o grupo numa empresa altamente lucrativa. Considerado o executivo mais bem pago na Alemanha, Wiedeking receberá indenização de 50 milhões de euros - a maior já paga no mundo dos negócios no país - e seu diretor de finanças, Holger Härter, também demitido, receberá 12,5 milhões de euros. Segundo Michael Macht, que ocupará o cargo de Wiedeking, a Porsche necessita agora chegar a um acordo com a Volkswagen "em pé de igualdade". O presidente da VW, Martin Winterkorn, disse, por sua vez, que a Porsche continuará sendo uma marca independente dentro do grupo. O presidente do conselho, Wolfgang Porsche, afirmou que a empresa pretende "garantir um futuro independente para a Porsche, como parte de uma fabricante líder globalmente". Acrescentou que a "lenda da Porsche não vai desaparecer". No caso de uma venda, ela continuará sendo a 10ª marca no império automotivo da Volkswagen. O consultor Corrado Capellano, da Creating Value, disse que já existe uma grande sinergia entre as duas marcas e, do ponto de vista industrial, nada deve mudar. "O que vai mudar é o jogo de poder entre as famílias", afirmou. Uma direção mais profissional envolvendo as duas companhias - que deverá ser tocada no dia a dia por Winterkorn - trará ganhos ao mercado, além de colocar o grupo em condições de disputar a liderança mundial com a japonesa Toyota, que tirou o posto da GM em 2008. Marcel Visconde, diretor da Stuttgart, responsável pela importação dos veículos Porsche no Brasil, afirmou que a mudança na matriz não altera a atuação do grupo. No primeiro semestre deste ano foram vendidos no País 184 modelos Porsche, que custam entre R$ 275 mil e R$ 745 mil.