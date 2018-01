Volo do Brasil terá de comprovar ingresso de R$ 32,9 mi A juíza Maria de Lourdes Coutinho Tavares, da 7ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio, determinou hoje que a Volo do Brasil, subsidiária brasileira do fundo americano de investimentos Matlin Patterson, apresente em 10 dias documentos que comprovem a origem e a forma de ingresso dos R$ 32,9 milhões usados para a integralização do capital social da filial, realizada no dia 31 de janeiro. De acordo com a Volo, o aumento de capital foi realizado após a compra da VarigLog, subsidiária de logística e transporte de cargas da Varig, que foi fechada no dia 25 de janeiro por US$ 48,2 milhões. Antes de concluir essa negociação, a Volo tinha capital social de R$ 1 mil, sendo apenas 10% integralizado. No dia 30 de janeiro, a juíza Maria de Lourdes deferiu liminar preventiva a favor da Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure, suspendendo a negociação e determinando que o Departamento de Aviação Civil (DAC) se abstivesse de aprovar o negócio. A assessoria de imprensa da Volo do Brasil, no entanto, afirma que o DAC já havia aprovado o negócio e que vai encaminhar os documentos pedidos pela Justiça Federal hoje.