Volo recorre da suspensão de compra da Variglog A Volo do Brasil, subsidiária do fundo americano Matlin Patterson, recorreu hoje da liminar que suspendeu a compra da VarigLog, empresa de logística e transporte de cargas da Varig. A ação foi movida no Tribunal Regional Federal (TRF) e o relator do processo é o desembargador Antônio Cruz Netto, da 5ª Turma Especializada. A liminar que suspendeu o negócio foi deferida no dia 30 de janeiro pela juíza Maria de Lourdes Coutinho Tavares, da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio, a favor da Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure. Segundo a assessoria do TRF, é possível que alguma decisão seja divulgada ainda hoje, dependendo da avaliação do relator sobre a urgência do processo. A negociação foi fechada em 25 de janeiro, e fez com que a Volo adquirisse a empresa da estatal portuguesa de aviação TAP por US$ 48,2 milhões.