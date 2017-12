Volo regulariza pendência e espera aprovação para venda A assessoria da VarigLog informou que o empresário Marco Antonio Audi enviou na última terça-feira documentos à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para regularizar pendências junto ao Instituto nacional de Seguridade Social (INSS). Na tarde desta quarta-feira, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação de venda da VarigLog para a Volo do Brasil. A VarigLog espera que, com o envio dos documentos pendentes, a aprovação do negócio por parte da Anac ocorra em breve. Sem a anuência da agência, órgão que substitui o Departamento de Aviação Civil (DAC), a operação não pode ser completada. Audi tem investimentos na área de helicópteros e é um dos três sócios da Volo do Brasil, juntamente de Marcos Haftel e Eduardo Gallo. A Volo foi criada por um consórcio liderado pelo fundo norte-americano Mattlin Patterson. Varig e VarigLog Também continua pendente a oferta de compra da Varig pela VarigLog, por US$ 350 milhões. Entidades dos trabalhadores e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) são contra a entrega da Varig para sócios estrangeiros e informam que irão à Justiça caso o negócio seja aprovado.