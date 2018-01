Volpon sinaliza não crer na dominância fiscal

Na visão do diretor, a dominância fiscal é uma situação binária - ou se está nela, ou não se está - e, caso surgisse, haveria efeitos muito mais fortes na estrutura de juros, já que o mercado tenderia a rejeitar qualquer nível de remuneração dos títulos do governo. Volpon, em conversas recentes com participantes do mercado, reiterou que não vê nenhum sinal de uma situação desse tipo.

Assim, ao votar pela alta da Selic diante da piora das expectativas de inflação, o diretor reafirma que a política monetária continua a agir em situação de normalidade. Sidnei Corrêa Marques, diretor da Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, acompanhou Volpon no voto pela alta da taxa de juros.