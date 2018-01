Volta ao mundo sem sair de SP

Criado pela agência FCB e pela produtora Paranoid, o filme foi gravado em São Paulo, durante dois dias. As cenas de Paris, por exemplo, foram filmadas no Largo do Café, no centro da capital. Para colocar a neve na cena, a equipe usou três “truques”: flocos de neve artificial, sal grosso no chão e talco no carro. A torre Eiffel foi inserida na cena na pós-produção.

Já Nova York foi reconstruída no Brás. Os fios externos das ruas foram removidos da cena e as escadas de incêndio nos prédios, típicas da cidade, foram inseridas. “A ideia era recriar uma memória infantil de um homem que hoje tem 40 anos. Então, tivemos de reconstruir as cidades como elas eram nos anos 70”, diz Rui Piranda, diretor executivo de criação da FCB. A escolha do figurino e do carro segue essa premissa. O único cenário que não precisou de ajustes foi a China – os filmes foram feitos em um templo no Grajaú. “O lugar era perfeito.”