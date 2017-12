Volta às aulas sem susto A lei em vigor, de n° 9877, editada em novembro de 1999, é muito clara em relação aos aumentos de preços: não são permitidos reajustes com periodicidade inferior a doze meses nas mensalidades escolares. Se a mensalidade da escola do seu filho teve, por exemplo, um reajuste em janeiro deste ano, um novo aumento só poderá ocorrer em janeiro de 2001. Portanto, pelas regras atuais, só podem ter reajuste agora em agosto aquelas mensalidades cujo último aumento ocorreu há um ano, ou seja, em agosto do ano passado. É preciso deixar claro que o aumento de preço anual é permitido, mas não é obrigatório. Algumas escolas podem simplesmente não modificar o valor cobrado. A lei também não estabelece um índice de reajuste. Ele pode variar de acordo com a escola. Índice de reajuste deve ser explicado na planilha de custos A assistente de direção do Procon, Sônia Cristina Amaro, explica que, se a escola for reajustar os preços, mesmo que seja dentro do prazo de um ano, deve justificar o motivo e o valor deste aumento. "Como não há um índice previsto pela lei, a planilha de custos é a maneira de controlar o reajuste e deve funcionar como uma prestação de contas que os pais devem exigir", explica Sônia. A técnica do Procon diz que é preciso verificar se a escola teve algum aprimoramento pedagógico, contratou novos professores, teve alguma melhora de estrutura ou outras despesas que possam ser repassadas aos alunos. O importante sempre, lembra o Procon, é verificar muito bem o contrato com a escola, ler todas as cláusulas, conhecer a lei e, assim, prevenir-se contra eventuais abusos que possam ser cometidos. Não esqueça ainda de despesas extras, como passeios, aulas extras, serviços diversos que não constam no contrato e podem ser cobrados ao longo do ano letivo. Veja a seguir: inadimplência gera abusos e muita dor de cabeça