Voltam rumores sobre nova emissão soberana do Brasil Os boatos de que o governo brasileiro estaria preparando uma nova emissão soberana, que circulam nos mercados europeus há uma semana, foram realimentados pela decisão da agência de classificação Fitch Ratings de melhorar a "perspectiva" da nota conferida ao País de "estável" para "positiva". Segundo estrategistas para dívidas soberanas da City londrina, os rumores indicam que o Brasil estaria preparando uma emissão de US$ 1 bilhão em papéis com vencimentos de dez anos ou mais. Segundo esses rumores que circulam em Londres, os bancos que irão gerenciar a operação seriam o JP Morgan e o Dresdner Kleinwort Wasserstein.