"Volte para casa e aguarde um pouquinho", aconselha ministro sobre vôos O ministro da Defesa, Waldir Pires, sustentou hoje que a prioridade do plano de emergência definido pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) para os próximos três dias é ser trazer de volta os brasileiros que viajaram para o exterior pela Varig. O ministro não descartou a possibilidade de uso de aviões da Força Aérea para trazer esses passageiros de volta, mas disse que é mais eficaz, num primeiro momento, uma articulação das demais empresas nacionais que fazem vôos para o exterior. Contudo, questionado sobre qual conselho daria ao passageiro da Varig que deseja viajar nos próximos dias para um destino dentro do País mas está com dificuldade para embarcar, ele respondeu: "Meu conselho é que volte para casa e aguarde um pouquinho". Waldir Pires disse ainda que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dificilmente fará empréstimo ao consórcio NV Participações, que tem como um dos participantes o TVG (Trabalhadores do Grupo Varig), que foi o único grupo a fazer proposta para adquirir o controle da Varig. Na avaliação do ministro, faltam garantias do consórcio para obtenção de um empréstimo. "Ninguém tem competência para atuar fora da lei, nem o governo", afirmou Pires, depois de participar da solenidade de posse da mineira Carmem Lúcia Antunes Rocha como ministra do Supremo Tribunal Federal. TGV afirma que não terá recursos Hoje, pela primeira vez, o TGV admitiu a possibilidade de não haver recursos para que o sinal de US$ 75 milhões, exigidos pela Justiça, seja efetuado até sexta-feira para a concretização da venda da empresa. O coordenador do TGV, Márcio Marsillac, mudou o tom de seu discurso durante uma manifestação de funcionários na porta da Varig, que está em processo de recuperação judicial há mais de um ano, e fez o anúncio: "ninguém tem 100% de segurança de que esses recursos serão apresentados na sexta-feira. Se com quem nós estamos negociando não vingar, não teremos como depositar", afirmou Marsilac, ao convocar os funcionários para uma grande mobilização na sexta-feira pela manhã, data limite fixada pela Justiça para o depósito do dinheiro. Entretanto, o coordenador da TGV disse que continua negociando a obtenção de recursos com três grupos. "As três frentes que nós temos ainda não recuaram diante da grande depreciação que estamos vivendo no momento."