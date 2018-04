Volume de água dos reservatórios sobe menos Desde o fim do ano passado, quando os reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas começaram a encher, afastando o fantasma do apagão, hoje foi o primeiro dia em que a água não chegou às barragens das usinas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O volume de água que chega aos reservatórios vem baixando gradualmente. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios das duas regiões subiu apenas 0,67 ponto porcentual desde o dia 1º de abril, alcançando 70,81% hoje. Esse volume, no entanto, está 18,51 pontos porcentuais acima do limite mínimo estabelecido pelo governo. No Nordeste, os reservatórios alcançaram 65,42% da capacidade máxima, o que representa 16,02 pontos porcentuais acima do limite mínimo. Desde o início do mês o volume dos reservatórios nordestinos aumentou em 1,64 ponto porcentual. O consumo de energia, por sua vez, permanece abaixo da referência determinada pelo governo, revelando que a população continua a economizar energia mesmo depois do racionamento. No Sudeste e no Centro-Oeste, a média acumulada do mês de abril foi de 24.634 MW médios, o que representa um gasto 4,52% abaixo da referência de 26.440 MW médios de consumo. No Nordeste, o gasto acumulado do mês foi de 5.412 MW médios, 6,23% abaixo da referência de 5.877 MW médios.