Volume de cheques devolvidos cai 16,68% em novembro O volume de cheques devolvidos por falta de fundos no Brasil apresentou queda de 16,68% em novembro ante o mesmo período de 2005, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Equifax. Na comparação com outubro, a companhia de análise de crédito constatou leve aumento, de 1,82%. Entre janeiro e novembro, o número de cheques devolvidos foi 3,98% menor que o verificado nos primeiros 11 meses do ano passado. Na avaliação da Equifax, o movimento de retração de novembro ante o mesmo mês de 2005 e do acumulado do ano indica uma queda na inadimplência, "resultado do aumento da renda familiar, do recuo da inflação, da redução nos juros e da queda do desemprego". Já o leve aumento sobre outubro foi, de acordo com a empresa, motivado por um "efeito sazonal", repetido nos últimos três anos, mas inferior em 2006. Títulos Protestados Quanto ao volume de títulos protestados, a Equifax informou que houve declínio de 2,39% em novembro sobre o mesmo período de 2005 e alta de 2,28% ante outubro de 2006. De acordo com a Equifax, enquanto a devolução de cheques vem mostrando uma curva decrescente no segundo semestre de 2006, a quantidade de títulos protestados vem apresentando movimento oposto no mesmo período.