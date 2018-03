Volume de cheques devolvidos cai 3,2% em 2004 no País Levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Telecheque aponta que o volume financeiro de cheques devolvidos no Brasil apresentou redução de 3,2% em 2004, na comparação com o ano anterior. De acordo com a empresa especializada na gestão de risco e concessão de crédito, do total de transações com cheques, o índice de inadimplência foi de 2,30% no ano passado, ante 2,37% em 2003. Quanto aos cheques honrados, entre janeiro e dezembro de 2004, o total foi de 97,05%, resultado apenas 0,1% superior ao de igual período do ano anterior (96,96%). O volume de cheques roubados respondeu por 0,64% do total e foi 3,1% menor que o resultado de 2003 (0,66%). A pesquisa da Telecheque mostra que os pagamentos à vista sofreram queda de 0,4% em 2004, com um total de 32,65% de transações com cheques, bem próximo ao de 32,78% verificado no ano anterior. Nas negociações com cheques pré-datados, a inadimplência aumentou 0,2%, com um total de 67,35% de cheques devolvidos em 2004 (67,22% em 2003). Segundo a Telecheque, o mercado foi muito mais arrojado na concessão de crédito e prolongamento dos planos de pagamento, o que explica as constantes elevações dos índices de cheques pré-datados ao longo dos meses. Ranking por Estado Na classificação por Estado da Telecheque, os piores índices de inadimplência em 2004, foram registrados por Amazonas, Rio Grande do Norte e Pará. O total de cheques devolvidos no Amazonas (3,86%) foi 2,3% menor do que o verificado em 2003 (3,95%). No Rio Grande do Norte, o ano de 2004 teve inadimplência de 3,40%, inferior 0,3% ante 2003, que ficou em 3,41%. No Pará, o índice de inadimplência atingiu 3,26%, o que representou queda de 5,5%, na comparação com o ano anterior, quando o número de cheques devolvidos ficou em 3,45%. Em 2004, os melhores pagadores foram os Estados de Santa Catarina (98,13%), Paraná (97,64%) e Goiás (97,51%). A inadimplência com cheques em Santa Catarina foi de 1,49%, menor 6,3% que o resultado de 2003 (1,59%). No Paraná, o volume de cheques devolvidos no ano passado ficou em 1,81%, número 2,2% inferior ao índice do ano anterior (1,85%). Em Goiás, a inadimplência caiu apenas 0,5% em 2004 (1,93%) em relação a 2003 (1,94%).