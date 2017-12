Volume de cheques devolvidos cai 9,7% em dezembro Mesmo com a expansão de vendas de final de ano verificada no comércio, o número de cheques devolvidos por falta de fundos caiu 9,7% em dezembro de 2003 na comparação com novembro. No último mês do ano passado, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Serasa, foram devolvidos 13,9 cheques sem fundos a cada mil compensados, ante 15,4 em novembro. O total de cheques que deixaram de ser compensados em dezembro somou 2,9 milhões. Porém, na comparação anual esse volume subiu 16,8%. Para os técnicos do Serasa, o fato de o mês de dezembro ter apresentado queda no número de cheques deve-se ao reaquecimento da atividade econômica e à reação da ampliação da oferta de empregos temporários, que acontece nessa época em razão das vendas de final de ano. De acordo com o levantamento, houve elevação de 13,9% no volume de cheques sem fundos no acumulado de 12 meses (janeiro a dezembro 2003/2002). No período foram registrados 15,5 cheques sem fundos (a cada mil compensados) em relação a 13,6 em 2002. O Serasa mostra que apesar do aumento de 16,8% verificado na comparação anual, o volume de cheques devolvidos por falta de fundos a cada mil compensados (13,9) em dezembro de 2003, aponta uma inadimplência de cheques em torno de 1,4%. O resultado inclui devolução de cheques pré-datados e é considerado como um dos mais baixos entre as diversas formas de pagamento da economia brasileira.