Volume de cheques devolvidos cresce 19,7% De acordo com dados divulgados pela Serasa, entre janeiro e fevereiro deste ano, o número de cheques devolvidos no País cresceu 19,7%, em comparação ao mesmo período de 2000. Considerando-se apenas o número de dias úteis, fevereiro último apresentou uma elevação de 15,4%, em relação ao mesmo mês do ano passado. No confronto com janeiro desde ano, houve uma redução de 9,7%. O maior aumento no volume de cheques devolvidos se verificou para as pessoas físicas, com elevação de 20,5% nos últimos dois meses em comparação com o mesmo período do ano passado.