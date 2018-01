Volume de cheques devolvidos cresce 6,9% O número de cheques devolvidos em outubro, em todo o País, foi de 3.259.004, um crescimento de 6,9% em relação a setembro e de 15,2% em relação a outubro do ano passado, segundo a Equifax. O número de títulos protestados, com 751.696 em outubro contra 737.372 em setembro, cresceu 1,9%. Em relação a outubro do ano passado, a expansão foi de 5,7%. Para compensar esses resultados negativos, a Equifax constatou que elevação de 50,7% nos cancelamentos de protestos, em outubro deste ano em comparação com igual mês de 2002, indicando um movimento mais acentuado de recuperação de crédito. O número de falências requeridas e decretadas decresceu, em outubro, tanto comparativamente a setembro deste ano (-11,4% e -24,8% respectivamente) quanto a outubro do ano passado (-17,9% e -9,2%). O comportamento negativo em relação à devolução de cheques e títulos protestados em outubro é atribuído pela Equifax à "persistente e continuada retração que a atividade econômica no Brasil tem sofrido em 2003 e, especialmente, a seus dramáticos efeitos sobre o mercado de trabalho." Segundo a empresa, o desemprego continua muito alto e a renda dos trabalhadores, excessivamente contraída.