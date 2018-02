Volume de cheques devolvidos cresce em julho O volume de cheques devolvidos por falta de fundos no Brasil apresentou crescimento em julho, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Equifax. No mês passado, a pesquisa da companhia de análise de crédito constatou que foram recusados 3,188 milhões de cheques nesta situação, o que representou aumentos de 0,21% ante julho de 2005 e de 1,61% sobre junho. Nos primeiros sete meses do ano, a tendência foi a mesma, com alta de 2,4% sobre o mesmo período de 2005. De acordo com a Equifax, a inadimplência de cheques devolvidos foi resultado, em parte, do maior volume de compras apresentado pelo comércio no período. A companhia ressaltou, no entanto, que já detectou, no início do segundo semestre, tendência de reversão para baixo no ritmo de crescimento do volume de cheques recusados, "o que indica uma recuperação de renda e queda do desemprego em relação a igual período dos anos anteriores". Quanto ao volume de títulos protestados, a Equifax indicou que, em julho, houve aumento de 0,87% sobre junho de 2006 e alta mais expressiva, de 7,9%, ante julho de 2005.