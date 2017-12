Volume de cheques sem fundo caiu 3% em novembro O volume de cheques devolvidos por falta de fundos (a cada mil compensados), caiu 3% em novembro em relação a outubro, informou a Serasa. Foram devolvidos no mês 15,4 cheques sem fundos a cada mil compensados, enquanto em outubro foram 15,9 cheques devolvidos a cada mil. O número total de cheques devolvidos em novembro foi de 2,64 milhões. Em relação ao mesmo mês de 2002, no entanto, a alta foi de 24,2%, com 12,4 cheques devolvidos por falta de fundos a cada mil compensados. No acumulado do ano, o número de cheques sem fundo cresceu 14,6% em relação a 2002. De janeiro a novembro, foram registrados 15,7 cheques sem fundos a cada mil compensados, contra 13,7 no mesmo período do ano passado. Expectativa A expectativa da Serasa é de que em dezembro o volume de cheques sem fundos na comparação com os compensados deve cair, por conta da reação da atividade econômica e da ampliação da oferta de empregos temporários. O 1º semestre de 2003 concentrou as maiores marcas de cheques devolvidos por falta de fundos a cada mil compensados no ano, com a média de 15,7.