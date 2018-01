Volume de cheques sem fundo cresce 6,8% em julho O volume de cheques sem fundos devolvidos no País apresentou elevação de 6,8% em julho, na comparação com o mês de junho, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela Serasa. Em relação a julho do ano passado, houve queda de 7,1%. Foram devolvidos 15,6 cheques a cada lote de mil compensados no mês passado, ante 14,6 cheques em junho de 2004 e 16,8 cheques a cada mil compensados em julho de 2003. No acumulado dos primeiros sete meses de 2004, foram devolvidos 15,9 cheques a cada lote de mil compensados, mesmo número registrado entre janeiro e julho do ano passado. A Serasa observa que a estabilidade verificada no número de cheques devolvidos no acumulado de 2004 é resultado de um conjunto de fatores que sinalizam a retomada do nível de atividade econômica. São citados como exemplo o recuo da taxa de desemprego e a melhoria da massa salarial, decorrente da reposição de perdas inflacionárias anteriores, obtida por trabalhadores de algumas importantes categorias.