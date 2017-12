Volume de cheques sem fundos cai 6,4% em agosto O volume de cheques sem fundos devolvidos no Brasil apresentou diminuição de 6,4% em agosto, na comparação com o mês de julho, segundo apuração da Serasa. Em relação a agosto de 2003, houve queda de 5,8%. No mês passado, foram devolvidos 14,6 cheques, a cada lote de mil compensados, ante 15,6 cheques em julho de 2004 e 15,5 cheques a cada mil compensados em agosto de 2003. Entre janeiro e agosto de 2004, o volume de cheques sem fundos apresentou queda de 1,2% em relação ao mesmo período de 2003. Foi registrada a devolução de 15,7 cheques por mil, ante 15,9 cheques a cada mil compensados nos primeiros oito meses do ano passado. De acordo com os técnicos da Serasa, a diminuição do número de cheques recusados é resultado de um conjunto de fatores positivos que mostra a retomada do nível de atividade econômica brasileira, como aumento da oferta de emprego e a melhoria da massa salarial decorrente da reposição de perdas inflacionárias anteriores, obtida por trabalhadores de algumas importantes categorias. Número de cheques compensados O estudo divulgado hoje mostra ainda que foram compensados 180,8 milhões de cheques no País em agosto, com 2,63 milhões devolvidos por falta de fundos. O número representou diminuição de 2,9% em relação a julho, quando foram compensados 174,6 milhões de cheques e 2,71 milhões de devolvidos; e queda de 2,6%, na comparação com o oitavo mês de 2003, quando foram compensados 175,2 milhões de cheques, com 2,70 milhões de devolvidos por falta de fundos.