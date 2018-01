Volume de cheques sem fundos cai 7,5% em abril A quantidade de cheques devolvidos no País por falta de fundos apresentou retração de 7,5% em abril deste ano em relação a março, segundo divulgou a Serasa. No mês passado, a empresa, especializada em análises econômico-financeiras, verificou que 15,9 documentos a cada mil compensados foram devolvidos por insuficiência de fundos, ante 17,2 registrados em março de 2004. Para os técnicos da Serasa, o crescimento dos empréstimos destinados ao setor privado influenciou na queda do volume de cheques devolvidos em abril. O levantamento também destaca que o consumidor tem optado pela contratação de crédito pessoal para a complementação da renda das famílias em razão da elevada taxa de juros. Em relação a abril do ano passado, a empresa aponta que o volume de documentos devolvidos por falta de fundos caiu 2% em igual mês de 2004. Em abril de 2003 foram devolvidos 16,2 cheques a cada mil compensados. Porém, no acumulado do ano ante o mesmo período de 2003 houve alta de 5,2%.