Volume de cheques sem fundos cresce 22% em março O volume de cheques devolvidos por falta de fundos cresceu 22% no mês de março, de acordo com um levantamento sobre inadimplência realizado pela SCI/Equifax. Entre pessoas físicas e jurídicas, foram 3,363 milhões de cheques devolvidos. "A piora na situação de emprego e a manutenção dos juros elevados, associado ao volume das vendas natalinas, levaram ao descontrole da inadimplência", afirma o assessor econômico da SCI/Equifax, Walter Belik. No acumulado do primeiro trimestre, comparativamente ao mesmo período do ano passado, todos os indicadores de inadimplência apresentaram piora. A exceção foram as falências decretadas, que caíram 19%. O volume de títulos protestados de pessoas físicas e jurídicas, um total de 2,609 milhões, cresceu 74%. Segundo Belik, esta alta incorpora um pouco dos efeitos causados pela lei que entrou em vigor no Estado de São Paulo em abril de 2001, que transfere as despesas cartoriais do credor para o devedor. "Apesar do aumento da produção industrial em alguns setores, o nível de emprego continua caindo. Por outro lado, as boas perspectivas de queda mais acentuada dos juros deverão ser atenuadas pelo crescimento da inflação, a partir dos aumentos nas tarifas públicas, combustíveis, seguros e outros", diz Belik. Para ele, o reajuste do salário mínimo, já em vigor, poderá ajudar na reabilitação do crédito de pessoas físicas, que mostra uma certa reação nos últimos meses, e pode provocar um aumento no cancelamento de protestos.