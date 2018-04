Volume de cheques sem fundos fica estável em julho O volume de cheques devolvidos por falta de fundos em julho de 2002 ficou estável, em relação ao mês de junho. A informação é do estudo nacional da Centralização dos Serviços dos Bancos - Serasa. De acordo com o levantamento da Serasa, em julho deste ano, foram devolvidos 13,8 cheques em cada mil compensados. Em junho, foram devolvidos 13,7 cheques. Na comparação entre julho de 2002 e o mesmo período do ano passado, o índice do volume de cheques devolvidos também permaneceu estável, segundo os dados da Serasa. No sétimo mês de 2001, foram devolvidos 13,7 cheques em cada mil compensados. Segundo o estudo da Serasa, a média dos primeiros sete meses deste ano registrou um aumento de 13,4% no volume de cheques devolvidos, em relação ao mesmo período do ano passado. A média das devoluções de cheques de janeiro a julho de 2002 foi de 14,4 em cada mil compensados. No mesmo período em 2001, a média foi de 12,7 cheques devolvidos em cada mil compensados. Veja os custos de emitir um cheque sem fundos O cliente de banco que emite cheque sem fundos está sujeito a uma série de problemas. O primeiro deles são as restrições que ele sofre em seu crédito. Como seu nome acaba em algum serviço de proteção ao crédito, como o Serasa, dificilmente algum estabelecimento aceitará algum pagamento em cheques enquanto seu nome estiver sujo. Ele também não poderá ter acesso a financiamentos, pois as financeiras não dão empréstimos àqueles que são considerados maus pagadores. De acordo com a Federação Nacional dos Bancos (Febraban), ainda há a questão dos custos, pois os bancos cobram uma tarifa de devolução de cheques. Caso o cliente tenha cheque especial, ainda pagará os juros da conta negativa e, se o valor do cheque exceder o limite e o mesmo for compensado, haverá multa por excesso de utilização do saldo. Se o cliente não possui cheque especial e o banco autorizar o pagamento do cheque, o cliente não arcará com o custo de devolução do cheque, mas, também nesse caso, terá que pagar uma multa por excesso de utilização do saldo e juros proporcionais ao período em que a conta ficar negativa. Veja nos links abaixo matérias sobre inadimplência e sobre como limpar seu nome.