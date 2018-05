Volume de cheques sem fundos no 1.º semestre foi o maior desde 2009

SÃO PAULO - Do total de cheques compensados em todo o País no primeiro semestre de 2013, 2,08% foram devolvidos pela segunda vez por falta de fundos, informou nesta terça-feira (23) a Serasa Experian. Trata-se do maior porcentual para os seis primeiros meses do ano desde 2009, quando foram devolvidos 2,3%. O total de cheques devolvidos em junho foi de 1,94%, abaixo dos 2,15% registrados em maio e dos 2,02% de junho de 2012.

De acordo com os economistas da empresa, a elevação do número de cheques devolvidos por falta de fundos neste primeiro semestre do ano foi decorrente da inflação, que reduziu o poder aquisitivo das famílias. Eles citam ainda o "alto comprometimento da renda do consumidor com prestações e a falta de planejamento nos financiamentos e nas compras parceladas com cheques pré-datados, que são mais difíceis de renegociar".

No primeiro semestre, o Estado que teve o maior porcentual de cheques devolvidos foi Roraima, com 11,16%. Na outra ponta ficou o Amazonas, com 1,47%. Entre as regiões, a Norte liderou o ranking de devoluções, com 4,46%. Do lado oposto ficou a região Sudeste, com 1,62%.