Volume de crédito aumenta e juros ficam estáveis, aponta BC O Departamento Econômico (Depec) do Banco Central informou hoje que o volume de crédito do sistema financeiro em novembro apresentou um crescimento de 2,5% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 404,86 bilhões. Esse é a maior crescimento mensal do crédito desde setembro de 2002. De acordo com o BC, esse incremento do crédito em novembro foi sustentado pela recuperação da demanda de consumo e pelos efeitos sazonais ? específicos do período - da atividade e econômico que tradicionalmente ocorrem nesse mês, com a proximidade das festas de fim de ano. O BC também identificou em novembro sinais positivos na procura de recursos para investimentos, que podem ser evidenciados pelo aumento dos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No ano, o crescimento do crédito total já é de 7%. Juros estáveis A taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras no cheque especial em novembro permaneceu estável em relação a outubro. De acordo com levantamento do BC, os bancos cobraram, em média, 129,4% de juros ao ano no uso do cheque especial no mês passado. Em outubro, a taxa média era de 129,6% ao ano. As demais operações de crédito voltadas para as pessoas físicas também não tiveram alterações significativas no mês passado. No crédito pessoal, por exemplo, o juro médio cobrado caiu apenas 0,5% entre outubro e novembro, indo para 65,1% ao ano. A taxa mais barata em operações de crédito com pessoas físicas foi a cobrada em financiamentos para compra de automóveis. A taxa média de juros dessas operações foi de 19,4% ao ano em novembro, o que representou apenas um recuou de 0,2 ponto porcentual em relação à taxa aplicada em outubro.