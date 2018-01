Volume de empréstimos no Brasil é o menor em 7 anos O mercado de crédito no Brasil nunca esteve tão ruim. O volume de empréstimos em relação à produção nacional (o Produto Interno Bruto - PIB), atingiu o pior nível dos últimos sete anos: 24%, segundo mostram dados divulgados pelo Banco Central. No final de 1995, quando o BC começou a apurar esse indicador, a relação do volume de crédito com o PIB era de 34,8%. No ano da desvalorização cambial, 1999, caiu para 27%. Em dezembro do ano passado, segundo o BC, o saldo dessas operações somou R$ 377,822 bilhões. Isso significa um crescimento de 13,7% em relação aos R$ 332,384 bilhões verificados no final de 2001. No entanto, se for descontada a inflação do período, o crescimento real do estoque dos empréstimos em 2002 foi de apenas 1%, valor insuficiente para acompanhar até mesmo a incorporação dos juros aos financiamentos. Além de escasso, o dinheiro está caro. A taxa média cobrada pelos bancos dos seus clientes foi de 83,5% ao ano, a maior desde fevereiro de 2000, quando a taxa foi de 86,2%. A diferença entre o custo médio de captação dos bancos e o valor de repasse nos empréstimos, chamado de spread bancário, encerrou 2002 em 54,5 pontos porcentuais, também o valor mais alto desde meados de 2000. O custo do cheque especial chegou a 163,9% ao ano em dezembro passado. Desde junho de 1999, quando chegaram a 168%, os juros do cheque especial não estavam tão altos. "O cheque especial é uma alternativa para uso de curto prazo, e só deve ser buscada para situações emergenciais", alertou o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes. Instrumento importante para alavancar o crescimento econômico, o fraco desempenho do mercado de crédito reflete a combinação de inadimplência dos clientes com juros altos e o aumento dos depósitos compulsórios dos bancos junto ao Banco Central. Essas medidas, tomadas pelo governo para combater a crise financeira vivida em 2002 se somam à redução na renda da população. "O custo do dinheiro está alto e as pessoas evitam tomar emprestado. Por outro lado, as instituições também estão mais seletivas, com medo da inadimplência", avalia Lopes. Somente o estoque de recolhimento compulsório dobrou no ano passado, crescendo R$ 60 bilhões ao longo de 2002. Na prática, isso significa que uma parcela maior do dinheiro captado pelas instituições financeiras junto aos clientes teve que ser depositada numa conta no BC, impedindo que ele fosse usado em operações de crédito. O estoque de compulsórios em dezembro de 2002 foi de R$ 123 bilhões. Com menos dinheiro disponível para girar, os bancos passam a cobrar mais caro pelo que sobra. Além disso, a taxa básica de juros fixada pelo Comitê de Política Monetária do BC (Copom) subiu 4,5 pontos porcentuais entre novembro e a semana passada. Cada vez que o Copom eleva os juros, aumenta o custo de captação dos bancos e essa alta é repassadas para o consumidor. Diante disso, o melhor "é fugir do crédito", segundo Lopes, e preferir compras à vista. A inadimplência nas operações com pessoas físicas está estabilizada, mas num patamar elevado: cerca de 15% dos contratos. Segundo o chefe do Depec, o custo maior faz com que muitas pessoas evitem tomar novos empréstimos. O dinheiro do 13º salário pago em dezembro e o ganho extra obtido com a remuneração atrasada do saldo de contas antigas do FGTS, de acordo com Lopes, foram usados por muitos para se livrar de dívidas velhas. "As concessões novas no mês de dezembro até cresceram, mas o estoque de crédito não se alterou porque muita gente aproveitou esses recursos e pagou dívidas velhas", afirmou Lopes, referindo-se ao fato de as concessões em dezembro terem alcançado R$ 80 bilhões, contra R$ 73 bilhões em novembro. Lopes reafirmou o compromisso do governo de reduzir o spread bancário. "Há espaço para a redução, na medida em que for reduzida a volatilidade no mercado", avaliou. A retomada da discussão no Congresso Nacional da lei de falências também poderá contribuir para a redução das taxas de juros cobradas pelos bancos no País. O governo pretende que em abril essa lei, que está há quase dez anos parada no Congresso, comece a ser votada. O principal objetivo da lei é manter em operação as empresas em estado falimentar, dando assim mais garantias aos bancos de que os empréstimos concedidos serão pagos. "Sem dúvida, qualquer aumento de garantia (dos empréstimos concedidos pelos bancos) irá refletir numa redução das taxas de juros cobradas", disse o chefe do Depec.