Volume de falências decretadas cai 28,6% em janeiro O volume de falências decretadas em janeiro de 2007 caiu 28,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que afirma o levantamento nacional da Serasa, empresa de pesquisas, análises e informações econômico-financeiras, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com a Serasa, foram decretadas 95 falências no primeiro mês de 2007, ante 133 em 2006. Em relação a dezembro do ano passado, quando 111 falências foram decretadas, a queda porcentual em janeiro foi menos expressiva: 14,4%. Para os analistas da Serasa, o recuo dos indicadores foi influenciado pelo crescimento da atividade econômica e da recuperação do mercado interno, "com a redução das taxas de juros, ampliação do crédito e das vendas". "A boa relação entre inadimplência e crédito mostra que as empresas estão dimensionando melhor a utilização de capital de terceiros, reduzindo as chances de insolvência", avaliaram os especialistas da instituição. O estudo mostra, ainda, que os requerimentos de falência registraram baixa. Em janeiro de 2007 foram solicitadas 198 falências, o que reflete em queda de 35,9% sobre janeiro de 2006 (309 requerimentos) e de 33,1% na comparação com dezembro do ano passado, quando foram requeridos 296 pedidos de falência. Segundo analistas da Serasa, a medida provisória que trata do cadastro positivo sobre o crédito irá influenciar favoravelmente os indicadores de falência. "Essa nova legislação possibilitará o estabelecimento de políticas mais adequadas aos diversos tomadores de crédito, o que significará maior segurança nessas transações e, ainda, redução de custos e ampliação de recursos e abrangência", avaliaram, lembrando que a vantagem se estende tanto a pessoa física quanto a jurídica.