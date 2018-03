Volume de falências decretadas diminui 22,5% em 2004 O volume de falências decretadas manteve a tendência verificada na maior parte do ano e encerrou 2004 com queda de 22,5% sobre o resultado de 2003, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Serasa. Foram decretadas 4.359 falências no ano passado, ante 5.625 em 2003. O movimento de declínio foi ainda maior na quantidade de falências requeridas, que recuaram 32,3%, em relação ao ano anterior. Nos 12 meses de 2004, foram registrados 13.019 requerimentos, enquanto 2003 terminou com 19.237 registros. Quanto às concordatas, a tendência também foi de queda. As requeridas somaram 528 registros e ficaram 23,8% abaixo do número de 2003, quando foram verificados 693 casos. No caso das deferidas, foram 419 concordatas no acumulado de 2004, ante 524 em igual período do ano anterior, o que representou uma diminuição de 20,0%. De acordo com a Serasa, os números confirmam o bom desempenho da economia brasileira em 2004, uma vez que todos os indicadores apresentaram taxas de variação negativa. A empresa de análise de crédito destaca que, no período recente, um cenário parecido foi visto apenas em 2000, ano também marcado por desempenho econômico satisfatório. Média diária de falência cai em dezembro No levantamento realizado por dias úteis, em dezembro, a Serasa constatou queda na quantidade de falências decretadas. Após a alta verificada em novembro, foram decretadas 421 casos no mês seguinte, com média diária de 18,3 eventos, o que significou um decréscimo de 13,6% sobre o mesmo mês de 2003, quando foram registradas 468 falências decretadas (21,2 eventos/dia). Na análise de falências requeridas, houve queda 30,1% em relação a dezembro de 2003. Foram requeridas 1.003 falências (43,6 eventos/dia), contra 1.373 falências (62,4 eventos/dia) no mesmo período do ano anterior. Quanto às concordatas, as requeridas atingiram 49 registros (2,1 eventos/dia) e ficaram 44,7% abaixo do número de dezembro de 2003, quando foram verificados 84 casos (3,8 eventos/dia). No caso das deferidas, foram 36 concordatas (1,5 evento/dia) no último mês de 2004, ante 69 registros (3,1 eventos/dia) em igual período do ano anterior, o que representou uma diminuição de 51,6%.