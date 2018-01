Volume de falências e concordatas cai no 1º trimestre do ano Pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Serasa apontou que o volume de falências e concordatas diminuiu no primeiro trimestre de 2005, na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento da empresa de análise de crédito mostra que as falências decretadas caíram 6,2% nos três meses iniciais do ano ante o mesmo período de 2004, enquanto as requeridas recuaram 33,1%. Na mesma comparação, as concordatas requeridas e deferidas apresentaram quedas de 31% e 37,4%, respectivamente. De acordo com os técnicos da Serasa, a redução do número de falências e concordatas é conseqüência da continuidade do crescimento da economia brasileira, que estaria contribuindo para o aumento das vendas. No cenário interno, a companhia especializada destaca a recuperação da demanda - como reflexo do maior número de pessoas empregadas - e a melhora nas condições de crédito ao consumidor. No mercado externo, merece destaque da Serasa a boa performance das empresas exportadoras, que assegura um crescimento da demanda agregada. "A realização de novos negócios propiciou a geração de mais recursos e a condição para que as empresas administrem seu orçamento de modo mais equilibrado para realizar o pagamento de seus compromissos", complementa a Serasa. Março O levantamento da Serasa sobre o mês de março mostrou um pequeno aumento, de 1,7% no número de falências decretadas, em relação ao mesmo período do ano passado. Já o volume de requerimentos de falências caiu 43,3% na mesma comparação. O volume de concordatas requeridas diminuiu 47,9% no mês passado sobre março de 2004, enquanto as deferidas apresentaram queda de 46,9%.