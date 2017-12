Volume de importações em 2004 será recorde, prevê Funcex A Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex) acredita que as importações neste ano poderão alcançar o montante mais elevado da história do País. Segundo o boletim de comércio exterior de novembro da instituição, o processo de recuperação das importações brasileiras vem ganhando força ao longo deste ano, devendo-se alcançar um montante entre US$ 62 bilhões e US$ 63 bilhões, "o que seria o mais elevado da história do país". Segundo a Funcex, até novembro as importações já somam US$ 61,1 bilhões. Para a instituição, "esta recuperação está diretamente relacionada a dois aspectos: a retomada do crescimento da economia e a valorização da moeda brasileira". A Funcex acrescenta que, no caso da valorização do real, "o que está fazendo a diferença é o retorno da taxa de câmbio a níveis não-proibitivos, leia-se, algo em torno de R$3,00 por dólar. Taxas como aquelas prevalecentes entre meados de 2002 e os primeiros meses de 2003 tornavam as importações praticamente inviáveis". A Funcex observa também que o crescimento das importações é generalizado em todas as categorias de uso. Projeção para balança A Funcex confirmou uma projeção de saldo comercial em torno de US$ 33 bilhões em 2004,com exportações entre US$ 95 bilhões e US$ 96 bilhões e importações entre US$ 62 bilhões e US$ 63 bilhões. A instituição lembra que o superávit em novembro ficou em US$ 2,08 bilhões, levando o saldo acumulado do ano para US$ 30,2 bilhões e em 12 meses para US$ 33 bilhões.