Volume de negócios em queda na Bovespa O volume de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está se aproximando dos níveis mais baixos verificados durante o Plano Real. Em julho, a média diária de operações foi de pouco mais de R$ 378 milhões. No ano, é o volume mais baixo, sendo que o total mais elevado foi verificado em janeiro, quando a média diária chegou a R$ 580 milhões. Para se ter uma idéia, em julho do ano passado, a Bovespa movimentou uma média diária de cerca de R$ 452,5 milhões. E, desde a implementação do Plano Real, o mês com a média diária mais baixa foi fevereiro de 1995, com aproximadamente R$ 142 milhões. Os negócios realizados na Bovespa têm sido prejudicados por vários fatores. Internamente, a alta da taxa de juros é o principal motivo. Com bons rendimentos em aplicações em renda fixa, o investidor acaba optando pelo investimento remunerado pelas taxas de juros, oferecem risco muito menor do que no mercado acionário. No cenário externo, as incertezas em relação à Argentina prejudicaram o desempenho das ações. No acumulado do ano, o Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bovespa - apresenta uma queda de 14,05% (veja mais informações no link abaixo). De acordo com o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, grandes investidores, como as empresas administradoras de recursos (Asset Management), diminuíram os negócios, pois acreditam em uma recuperação da Bolsa e não querem se desfazer dos papéis com valores tão baixos. Entraves internos e as ADRs A Bovespa também vem sendo prejudicada por outros problemas que independem da crise externa e da alta de juros no Brasil. São eles a incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a perspectiva de que, no próximo ano, a alíquota de Imposto de Renda (IR) neste segmento dobre, passando de 10% para 20%. O gerente do BNL Asset Management, Marcelo Afonso, acredita que, para o investidor estrangeiro, estes são problemas de grande peso no mercado de ações brasileiro. "O investidor estrangeiro só negocia aqui os papéis que não têm operações no exterior. Caso contrário, ele prefere negociar os American Depositary Receipts (ADRs) de empresas brasileiras no mercado norte-americano", avalia. O ADR é um certificado, emitido por bancos norte-americanos, através do qual são negociadas no mercado norte-americano ações de empresas com sede fora dos Estados Unidos. Muitas empresas brasileiras têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York por este instrumento. A empresa ganha visibilidade no mercado internacional e pode ter maior facilidade em captar recursos no exterior, através de empréstimo ou mesmo emissão de novas ações. Falta de liquidez prejudica investidor Baixo volume de negócios significa baixa liqüidez, o que prejudica o segmento acionário, na medida em que torna mais difíceis as operações de compra e venda de papéis. De acordo com Ziegelmann, para o investidor que negocia pequenos volumes, esta situação não seria problema. "Para o pequeno investidor, o que pesa mais é o preço da ação que, neste caso, é influenciado pelo grande investidor. Como para os grandes aplicadores a falta de liquidez é um dos critérios para a avaliação do preço da papel, indiretamente também o pequeno investidor sofre com a dificuldade de negócios na Bolsa", explica.