Volume de negócios favorece dólar estável A expectativa dos analistas é de que o comportamento das cotações da moeda norte-americana frente ao real repita o registrado nos últimos dias, com pequenas oscilações e maiores pressões para a queda, do que para a alta. Mas ressaltam, também, que não há espaço para desvalorizações fortes. Um dos motivos é o mesmo nível de taxas praticadas no mercado interno e externo. Para se ter uma idéia, as operações de empréstimo de dólares entre bancos, no mercado interno, pelo prazo de um dia, apresentam taxa de 6,5% ao ano. Esse é o mesmo patamar conseguido com as aplicações feitas no exterior. Diante desse cenário, o fluxo cambial deve permanecer positivo - entradas maiores que saídas -, o que mantém o volume de negócios suficiente para a estabilidade da moeda norte-americana. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,7970, uma queda de 0,19% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8006.